Schaden in Millionenhöhe Feuer am Flughafen Findel: Luftrettung der LAR verliert Großteil ihrer Geräte

Sandweiler · Der Schaden geht in die Millionenhöhe, ein Großteil der medizinischen Ausrüstung ist zerstört oder durch Rauch unbrauchbar: Ein Brand am Flughafen Findel hat am frühen Mittwochmorgen im Lager der Luxemburger Luftrettung LAR gewütet. Die Folge: Die Ambulanzjets und Rettungshubschrauber können kaum ausgestattet werden.

26.03.2024 , 14:40 Uhr

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth