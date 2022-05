Vom 12. bis 15. Mai : „Like a Jazz Machine“: Jazz-Festival in Düdelingen bietet 15 Konzerte

Düdelingen Wer Jazz liebt, ist dieser Tage in Düdelingen richtig: Von diesem Donnerstag gibt es bis Sonntag wieder Konzerte von Musikerinnen und Musikern aus Luxemburg und aller Welt. Zum Festival „Like a Jazz Machine“ kommen auch Saxofonist Kenny Garrett und Grammygewinner Bobby Sparks aus den USA.

Den Auftakt macht an diesem Donnerstag „jazzXchange“, für das sich jeweils zwei Musiker aus Luxemburg, Litauen und Serbien die Bühnen teilen. Das Projekt Düdelingens ist ein Beitrag zum Programm der Europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022, das es mit Kaunas und Novi Sad, ebenfalls Europäische Kulturhauptstädte, organisiert. Aus Luxemburg treten Schlagzeuger Jérôme Klein und Kontrabassist Boris Schmidt auf, am Klavier spielt Bojan Zulfikarpašic, Musikschüler aus Luxemburger Jazzklassen begleiten das Septett (18.30 Uhr). Das Programm soll auch in Kaunas und Novi Sad gespielt werden. Um 20 Uhr folgt der Luxemburger Saxofonist Maxime Bender mit seinem Quartett Universal Sky; um 21.30 Uhr der Luxemburger Multiinstrumentalist und Komponist Pit Dahm, der unter anderem von seinem Landsmann Michel Reis am Piano begleitet wird.