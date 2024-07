Ausgehen im Großherzogtum Festival „Blues’n’Jazz Rallye“ bietet kostenlose Konzerte in Luxemburg-Stadt

Mehr als 40 Musikerinnen, Musiker und Bands aus dem In- und Ausland verwandeln das Zentrum von Luxemburg-Stadt am Samstag, 20. Juli, in eine große Freilichtbühne für Blues und Jazz. Los geht das kostenlose städtische Jazz- und Bluesfestival „Blues’n’Jazz Rallye“ um 18 Uhr.