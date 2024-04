Suche nach dem rechtsmäßigen Besitzer Kennen Sie dieses Gemälde? Warum das FBI eine Suchaktion in Luxemburg startet

Doch die Ermittler der Abteilung „Art Crime Team“ des FBI glauben nicht daran, dass der Umzug nach Übersee damals mit rechten Dingen zuging, sondern, dass das Gemälde gestohlen wurde. Nun wird nach dem rechtmäßigen Besitzer gesucht, der im Großherzogtum vermutet wird. Mit seinem Gesuch wendet sich das FBI an die Öffentlichkeit. „Das Federal Bureau of Investigation (FBI) Chicago Field Office sucht nach der Heimat eines lange als verschollen geltenden Gemäldes des belgischen Malers Jacob Jacobs aus dem 19. Jahrhundert. Diese Meereslandschaft wurde vor kurzem in den Vereinigten Staaten aufgefunden und es ist davon auszugehen, dass es während der Ardennenoffensive im Zweiten Weltkrieg aus Echternach in Luxemburg verschwand“, heißt es in der Mitteilung der US-Botschaft in Luxemburg.