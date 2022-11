Auflugstipp ins Großherzogtum : In Luxemburg weihnachtet es sehr: Tipps für Konzerte und Filmklassiker im Advent

Luxemburg-Stadt Alle Jahre wieder die Weihnachtsplaylist auf dem Sofa runterhören? Muss nicht sein. Auch in Luxemburg gibt es im Advent 2022 viel festliche Live-Musik. Und ja, auch Filmfans, für die ein Weihnachten ohne John McClane zwar möglich, aber sinnlos ist, werden in Stimmung kommen.

„Fantasia“ und Weihnachtskonzert in der Philharmonie

Nashörner im Tütü und ein tapsiger Zauberlehrling hüpfen am Freitag, 16. Dezember, über die Leinwand der Philharmonie, 1, place de l'Europe. Dort wird im Großen Saal der Disney-Klassiker „Fantasia“ unter Live-Begleitung des Philharmonischen Orchester von Luxemburg (OPL) gegeben. Beginn um 20 Uhr, Karten zwischen 15 und 45 Euro. Von „Adeste Fideles“ über „O Tannenbaum“ bis Schostakowitsch-Walzer: Das „Chrëschtconcert“ zu Gunsten der Fondation EME findet am Donnerstag, 22. Dezember, ebenfalls in der Philharmonie statt. Es treten unter anderem das OPL und der der Kammerchor des Luxemburger Konservatoriums auf. Beginn um 19 Uhr, Karten zwischen 12 und 45 Euro.

Gratis ist der Eintritt zu den Weihnachtskonzerten der Musikschülerinnen und Musikschüler des Konservatoriums, 33, rue Charles Martel. Am Samstag, 3. Dezember, spielen die Streicher auf (14 Uhr). Am Sonntag, 11. Dezember finden sich Streicher, Blechbläser, Percussion und Klavier zu festlichen Klängen zusammen (10.30 Uhr). „Christmas Brass“ folgt am Mittwoch, 21. Dezember, um 19 Uhr mit Weihnachtsklassikern aber auch Repertoiretiteln der Blechbläser. Die kostenlose Karte wird am besten vorher reserviert ( www.conservatoire.lu/ )

Cinémathèque in Luxemburg zeigt „Die Hard“ und „Home Alone“

Die Cinémathèque, 17, place du Théâtre, im Zentrum der Hauptstadt bietet im Dezember in ihrem Programm einige Weihnachtsklassiker für Kinder und Erwachsene. So läuft am Freitag, 16. Dezember, die Louisa-May-Alcott-Verfilmung „Little Women“ mit Katherine Hepburn (18.30 Uhr). Am Abend folgt dann der moderne Weihnachts-Action-Klassiker schlechthin: Ab 20.30 Uhr heißt es wieder „Die Hard“ mit Bruce Willis, im Original mit französischen und deutschen Untertiteln. Am Samstag, 17. Dezember, folgen „Love Actually“ (17.30 Uhr) und „Fanny und Alexander“ (20 Uhr). Die deutsche Fassung von „Die Muppets-Weihnachtsgeschichte“ gibt es am Sonntag, 18. Dezember, um 15 Uhr zu sehen, den schwungvoll-frischen Komödienklassiker „The Shop Around the Corner“ von Ernst Lubitsch um 20 Uhr.