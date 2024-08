Wiedereröffnung erst 2025 Europamuseum in Schengen geschlossen: Diese Führungen gibt es trotzdem

Das Europäische Museum in Schengen ist bei Tagestouristen aus der Großregion vor allem im Sommer für einen spontanen Abstecher beliebt. Seit 2010 kann man sich in dem Luxemburger Winzerdorf, in dem 1985 das historische Abkommen unterzeichnet wurde, zu Freizügigkeit und Aufhebung der Binnengrenzen in fast allen EU-Ländern informieren.