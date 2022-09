Neues Projekt in Esch-sur-Alzette : Luxemburger Musiker spielen für Festival exakt 33,7 Stunden live und nonstop

Das Luxemburger Musikensemble Lucilin hat bereits viele Projekte auf die Beine gestellt, auch Videodrehs wie in unserem Foto. Der Musik-Marathon „33,7“ in Esch-sur-Alzette ist aber der bisher größte Wurf. Foto: Yves Melchior

Esch-sur-Alzette 15 Weltpremieren, 33 Projekte und mehr als hundert Werke von Komponistinnen und Komponisten aus Luxemburg: In Esch-sur-Alzette erklingt am Wochenende des 17. und 18. September ein Projekt, bei dem ohne Unterlass musiziert wird. Exakt 33,7 Stunden. Was es damit auf sich hat und was dem Publikum geboten wird.

In Esch-sur-Alzette erlebt an diesem Wochenende ein ungewöhnliches Projekt seine Umsetzung: Anlässlich des Titels als Europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2022 spielen mehr als hundert Musikerinnen und Musiker, die mit der Stadt verbunden sind, so lange nonstop, bis sie exakt 2022 Minuten musiziert haben. Alles in allem 33,7 Stunden, weshalb das Projekt auch „33,7“ heißt. Das Ganze geht in der Kulturfabrik über die Bühne, Organisatoren sind besagte Kultureinrichtung in Esch-sur-Alzette und die Musikervereinigung United Instruments of Lucilin. Diese existiert seit 1999 und hat sich seitdem der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts verschrieben.

Auf dem Programm des kostenlosen Festivals „33,7“ stehen 15 Weltpremieren, 33 Projekte und mehr als hundert Werke. Sie stammen von rund 60 Komponistinnen und Komponisten mit Wurzeln in jenen insgesamt 122 Nationalitäten, die durch die Bevölkerung der multikulturellen Stadt Esch-sur-Alzette vertreten sind. Geboten werden nicht nur unterschiedliche Musikstile von Kammermusik bis experimentelle Musik, sondern auch unterschiedliche Forme der Darbietung. Neben Konzerten, Improvisationen und Live-Begleitung von Kinofilmen sind auch die musikalische Untermalung von Multimedia-Installationen und ein Tanzball geplant.

Los geht das Musik-Marathon-Festival am Samstag, 17. September, um 10 Uhr. Schluss ist am Sonntag, 18. September, um 20 Uhr. Zum Finale kommt der Luxemburger Komponist und Pianist Francesco Tristano zum Zuge, der live seinen Remix des Festivals präsentiert. Natürlich ist dieser 33,7 Minuten lang.