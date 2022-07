Programm bis 21. August : Schifflingen feiert Festival mit Kulinarik, Kultur und Konzerten

Das Gebiet um den Marxeweier wurde renaturiert und seine alte Sage in ein Kulturprojekt eingebunden. Foto: Commune de Schifflange

Schifflingen Während Esch-sur-Alzette und die umliegenden Kommunen Europäische Kulturhauptstadt sind, steht jede Gemeinde einmal besonders mit einem Festprogramm im Fokus. Nun ist Schifflingen an der Reihe, das Delegationen aus 15 Ländern einlädt, um ihre Kulturen vorzustellen.

Anlässlich der Europäischen Kulturhauptstadt Esch2022 ist Schifflingen im Süden Luxemburgs vom 22. Juli bis zum 21. August Gemeinde des Monats. Schifflingen gehört es zu den kleinsten Gemeinden Luxemburgs, ist aber nach Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette die am dichtesten besiedelte Gemeinde Luxemburgs. Und eine sehr multikulturelle Gemeinde, in der Menschen aus mehr als 100 verschiedene Nationen leben.

Unter dem Titel „Europe goes Scuffelingen“ werden sich von Samstag, 23. Juli, bis Freitag, 29. Juli, 15 Delegationen aus verschiedenen europäischen Ländern in Schifflingen treffen, um im Rahmen des Europäischen Festivals, das jedes Jahr in einer der Mitgliedsstädte des Netzwerks stattfindet, teilzunehmen. Mit dabei sind Delegationen unter anderem aus Belgien, Finnland, Ungarn, Portugal, Frankreich, Spanien und Litauen.