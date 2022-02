Regionaler Leitartikel : Kulturhauptstadt Esch2022 muss auch Lösungen auf regionale Probleme finden

Foto: Sophia Schülke

Meinung Esch/Alzette Schon 1995 und 2007 war Luxemburg, allein oder mit der Großregion, Kulturhauptstadt Europas. Damals gab es viele Erfolge vorzuweisen. Nun trägt Esch/Alzette mit seinen Nachbarkommunen den Titel und eröffnet an diesem Samstag sein Kulturjahr. Worauf darf man hoffen?

An Luxemburg scheiden sich zuweilen die Geister. Für die einen ist es ein Steuerschlupfloch ohne richtige Wirtschaft, mit schmutzigem Stahlkocher-Erbe und viel lästigem Stau. Andere denken lieber an die Philharmonie, Sterneköchin Léa Linster oder Wein von der Mosel. Tatsächlich hat Luxemburg nach internationalen Skandalen wie den Panama Papers mit einem Image zu kämpfen, dass seine gesellschaftliche Vielfalt und kulturelle Lebendigkeit zuweilen in den Hintergrund treten lässt. Die Chance, sich der Welt im besten Licht zu zeigen, bietet der Titel der Europäischen Kulturhauptstadt, den Esch/Alzette mit umliegenden Kommunen im Süden Luxemburgs und einigen Nachbarn im Norden Lothringens in diesem Jahr trägt.

Nach anfänglichen, teils peinlichen Startschwierigkeiten, inklusive Kompetenzdiskussionen im Führungsteam, Platzgerangel und Partnern, die aus Vertrauensverlust gar Projekte zurückzogen, nahm der Zug Esch2022 in den jüngsten Jahren an Fahrt auf. An diesem Samstag wird es bei der feierlichen Eröffnung einen lebendigen Eindruck geben, in welche Richtung dieses Kultur-Abenteuer überhaupt gehen wird. Wird Esch2022 ein nachhaltiges Projekt mit Bilbao-Effekt? Für die Kultur, aber auch für Tourismus, Infrastruktur und Lebensmodelle in der Großregion, denn auch das wollen die Macher mit nationalen und internationalen Gästen in Workshops und Diskussionen des „Jeder kann mitmachen“-Konzeptes erdenken und aushandeln. Oder wird es eine teure Show, deren Knalleffekt nach einem Jahr verpufft?