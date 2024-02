Eurovision Song Contest 2024 Nach 31 Jahren ESC-Pause – Luxemburg schickt Sängerin Tali nach Malmö

Die 23-Jährige hat am Samstagabend den Luxemburg Song Contest für sich entscheiden können, wie RTL Luxemburg und der ESC-Ausrichter European Broadcast Union (EBU) mitteilten. Die Sängerin setzte sich mit ihrem Pop-Song „Fighter“ in der ausverkauften Rockhal in Esch-sur-Alzette durch und erhielt 178 Punkte. Das Ergebnis setzt sich aus zwei Hälften zusammen: zum einen aus Stimmen von den Zuschauerinnen und Zuschauern in der Rockhal sowie in Luxemburg und im Ausland, welche die Show gesehen und mitgewählt haben, zum anderen aus dem Urteil einer internationalen Jury aus Großbritannien, Zypern, Belgien, Portugal, Slowenien, Frankreich, Schweden und Deutschland. In Deutschland bestand die Jury aus fünf Mitgliedern, darunter Chris Harms, Sänger der Band Lord of the Lost, die Deutschland beim ESC 2023 vertrat, Radio-Moderator Peter Urban und Künstlermanager Uwe Kanthak.