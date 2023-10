Kino in Luxemburg Erster Imax-Saal in Luxemburg startet mit Kino-Blockbustern

Schauspieler Leonardo DiCaprio und Musikerin Taylor Swift sind die ersten, deren Gesichter über die Leinwand des neuen Imax-Saales in Luxemburg-Stadt flimmern werden. Zum Startprogramm des neuen Saales gehören die anlaufenden Kinoblockbuster „Killers of the Flower Moon“ von Martin Scorcese und „Taylor Swift: The Eras Tour“.