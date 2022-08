Zwischenbilanz bei Riesen-Kulturprojekt : Top oder Flop? Europäische Kulturhauptstadt Esch/Alzette hat seine Besucher befragt

Die Eröffnungsfeier für Esch als Europäische Kulturhauptstadt 2022 haben Ende Februar rund 32 000 Menschen verfolgt. Seitdem gab es viele weitere Veranstaltungen – aber wie zufrieden sind die Besucher? Foto: dpa/Harald Tittel

Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette und seine Nachbargemeinden in Luxemburg und Frankreich sind seit Ende Februar eine der drei Europäischen Kulturhauptstädte 2022. Zeit für eine erste Bilanz – wofür auch Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland befragt wurden.

So weit, so Esch2022. Esch-sur-Alzette, die zweitgrößte Stadt in Luxemburg, und zehn umliegende Luxemburger Gemeinden sowie acht angrenzende französische Gemeinden richten seit Februar ein ganz besonderes Programm aus: Man ist – neben Kaunas in Litauen und Novi Sad in Serbien – Europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2022. Dabei steht Esch2022 unter dem übergeordneten Motto „Remix Culture“. Zeit für eine erste Zwischenbilanz bezüglich der Stimmung beim Publikum.

Fast 80 Prozent der Besucherinnen und Besucher waren mit der besuchten Veranstaltung zufrieden oder sehr zufrieden. Mehr als vier von zehn (41 Prozent) gaben an, mit der Veranstaltung „sehr zufrieden“ zu sein. Etwa 15 Prozent waren neutral („weder zufrieden noch unzufrieden“) und sechs Prozent enttäuscht. Neun von zehn Befragten würden die Veranstaltung, an der sie teilgenommen haben, einer Kollegin oder einem Freund empfehlen.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie, die vom Esch2022-Verein und dem Luxemburger Meinungsforschungsunternehmen Ilres durchgeführt wurde. Befragt wurden bis Ende Juni Frauen und Männer zu einer von ihnen besuchten Veranstaltung. An der Umfrage haben etwas mehr als 700 Besucherinnen und Besucher teilgenommen.

In der Umfrage fällt auf, dass der Zufriedenheitsgrad der Personen, die im Ausland leben (85 Prozent zufrieden) etwas höher ist als der Ansässigen (76 Prozent zufrieden). Das Publikum, das innerhalb der Esch2022-Region – also im Süden Luxemburgs oder Norden Lothringens – wohnt, ist aber ähnlich hoch zufrieden wie jene, die außerhalb einer der teilnehmenden Gemeinde leben. Die Empfehlungsbereitschaft ist sowohl bei Ansässigen (89 Prozent) als auch bei im Ausland Lebenden (92 Prozent) sehr hoch. Drei Viertel der Befragten stimmten der Aussage zu, dass sie an einer einzigartigen Veranstaltung teilgenommen hatten. 80 Prozent der Besucher beabsichtigen, weitere Veranstaltungen von Esch2022 zu besuchen. Ansässige sprachen sich dafür häufiger aus (85 Prozent) als Grenzgänger und Angereiste (70 Prozent).

Die Umfrage lässt auf große Zufriedenheit bezüglich des Ablaufes der Veranstaltungen schließen. So gaben 89 Prozent an, mit der Qualität der gemachten Erfahrung zufrieden oder sehr zufrieden gewesen zu sein, 87 Prozent waren dies bezüglich der Organisation. Eher Kritik gab es bei der Beschilderung – 75 Prozent waren zufrieden, 21 Prozent gaben an, damit wenig oder gar nicht zufrieden zu sein.