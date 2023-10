Studieren beim Nachbarn Universität im Großherzogtum wird 20: In welche Zukunft Luxemburgs einzige Uni steuert

Viele junge Leute und glatte moderne Gebäude auf einer aufwändig rekonvertierten Brache der Stahlindustrie. Auf dem Campus Belval stehen Hörsäle und Bibliothek neben Forschungszentren und Start-ups, alten Hochöfen und der Konzerthalle Rockhal – einem der Erstbesiedler hier. Der Hauptcampus der Universität Luxemburg ist noch relativ neu, die einzige öffentliche Universität des Großherzogtums gibt es in diesem Herbst seit 20 Jahren. Für Uni-Rektor Jens Kreisel ist die noch junge Universität Luxemburg schon jetzt „eine Erfolgsgeschichte“. Hat sie sich doch innerhalb von 20 Jahren „sowohl in der Bildung als in der Forschung, als ein fester Partner der Gesellschaft etabliert“, sagt der gebürtige Dortmunder und studierte Physiker und Materialwissenschaftler.