Pendlerströme nach Luxemburg Trotz Millionen-Projekten: Warum deutsche und französische Politiker Geld von Luxemburg wollen

Pro Jahr knapp drei Millionen Euro mehr in der Kasse – weil Luxemburg einen Finanzausgleich für jene Pendler leistet, die im Großherzogtum arbeiten. Über eine solche Summe würde man sich auch in Perl freuen. „Gerade in der heutigen Zeit benötigen Kommunen jeden Cent“, sagt Bürgermeister Ralf Uhlenbruch (CDU) und erinnert an „exorbitant gestiegene Kosten für Energie zum Betrieb von kommunalen Einrichtungen“. Allerdings ist die Rechnung rein theoretisch.