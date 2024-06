Dicke Luft an der Landesgrenze Deutsche Kontrollen zur Fußball-EM sorgen für Ärger – Luxemburg fühlt sich hintergangen

So bei den Nachbarn in Luxemburg. Zwar war die Regierung im Großherzogtum darüber informiert worden, wie es von beiden Seiten heißt. Doch so, wie es jetzt läuft, sei es nicht abgemacht gewesen. Der luxemburgische Innenminister Léon Gloden (CSV) erhebt in diesem Zusammenhang schwere Vorwürfe und will auch schon seine deutsche Amtskollegin Nancy Faeser (SPD) deswegen kontaktiert haben.