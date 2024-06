Wahrzeichen des Großherzogtums Hommage an Nationalepos: Luxemburgs Kult-Fuchs ist zurück

Luxemburg-Stadt · An diesem Fuchs kommt man in Luxemburg einfach nicht vorbei: „De Renert“ ist Kult im Großherzogtum. Nun ist er wieder zurück auf seinem angestammten Platz in der Hauptstadt.

25.06.2024 , 06:00 Uhr

Der Knuedler und sein Markenzeichen: Das Denkmal „De Renert“ (Der Fuchs) ist wieder zurück auf dem beliebten Platz von Luxemburg-Stadt. Foto: VDL Photothèque/Christian Aschman