Star-DJ in der Großregion David Guetta kommt für Sommerfestival nach Luxemburg – wie Sie jetzt Karten bekommen

Am Samstag, 8. Juni, stehen Rock- und Elektro im Park auf dem Programm. Neben Lost Frequencies, Meute, Zaho de Sagazan und unter anderem Black Lilys sollten Fans des französischen Rock vor allem einen Auftritt nicht verpassen: Die französische Rockband Shaka Ponk ist auf Abschiedstournee und hält an diesem Tag in dem Escher Park. Mit Tiken Jah Fakoly tritt einer der einflussreichsten Reggaemusiker Afrikas, der mit mehreren Goldenen Schallplatten ausgezeichnet wurde, am Samstagabend in der Kulturfabrik auf.