Ahnenforschung ohne Blättern Datenbank Luxroots hilft auch Familienforschern aus dem Saarland

Oder man verbindet die Suche mit einem Besuch in Luxemburg-Stadt. In dem Fall führt der Weg über die Nationalbibliothek Luxemburg, die seit 2019 in einem neuen Gebäude im Stadtviertel Kirchberg untergebracht ist. Dort können Ahnenforscher die Datenbank kostenlos nutzen – sie müssen sich nur vorher in der Bibliothek für einen Bibliothekskartenausweis einschreiben (siehe Info). Das ist kostenlos nicht nur für Personen mit Wohnsitz in Luxemburg, sondern auch für Menschen aus den Grenzregionen einschließlich dem Saarland.