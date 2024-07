Was Grenzpendler wissen sollten Das sind die bestbezahlten Berufe in Luxemburg – eine Branche überrascht

Luxemburg · In Luxemburg sind die Löhne oftmals um einiges höher als in Deutschland. Kein Wunder, dass einige Saarländer in die Grenzregion pendeln. Doch nicht nur im Finanzwesen können Spitzengehälter erreicht werden, auch in anderen Branchen sind Topgehälter möglich. Ein Überblick.

29.07.2024 , 19:05 Uhr

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Von Sabine Schwadorf