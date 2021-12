Wasserwerfer und Rauchfackeln : Corona-Gegner in Luxemburg-Stadt ziehen wieder auf die Straßen

Foto: imago images/Belga/JEAN-CLAUDE ERNST via www.imago-images.de 6 Bilder Erneut Ausschreitungen bei Anti-Corona-Demo in Luxemburg

Luxemburg-Stadt Friedliche Stimmung am Sonntag, Krawalle am Samstag: Auch in Luxemburg-Stadt haben Gegner der Corona-Bestimmungen wieder demonstriert. Gegen einige werden strafrechtliche Schritte eingeleitet – aufgrund von illegalen Waffenbesitzes und Rebellion gegen die Staatsgewalt.