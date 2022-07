„Congé annulés“ in Rotondes : Von wegen Spielpause: Luxemburger Kulturzentrum bietet Sommerprogramm für Daheimgebliebene

King Khan and The Shrines stehen für eine heiße Mischung von Soul und Gospel. Die Berliner Formation tritt an diesem Freitag in Luxemburg-Stadt auf, um das Sommerfestival „Congés annulés“ mit zu eröffnen. Foto: King Khan

Luxemburg-Stadt Konzerte mit Luxemburger Jungtalenten, psychedelischer Soul und eine deutsche Neoklassik-Komponistin: Das Kulturzentrum Rotondes in Luxemburg-Stadt startet an diesem Freitag sein vielfältiges Sommerfestival „Congé annulés“. Das Festival bietet bis zum 24. August zahlreiche Konzerte, aber auch Plattenbörse, Musikdokus und Picknick.

Die Sommerferien und die Urlaubszeit beginnen. Das bedeutet in vielen städtischen Kultureinrichtungen in Luxemburg, dass die Türen für einige Wochen ins Schloss fallen oder zumindest merklich weniger Veranstaltungen auf dem Programm stehen.

Nicht so in den Rotondes in Luxemburg-Stadt. Das Kulturzentrum im Bahnhofsviertel ruft wieder seine bewährten „Congés annulés“ aus – seinen gestrichenen Urlaub, während dem es für ein besonderes Sommerprogramm anbietet. Ab Freitag, 29. Juli, sind gut einen Monat lang zahlreiche Konzerte verschiedener Musikstile und andere Veranstaltungen geplant.

Das Eröffnungskonzert findet an diesem Freitag statt und bietet einen musikalisch bunten Reigen. Während King Khan and The Shrines aus Berlin sinnlichen Gospel und psychedelischen Soul auf die Bühne bringen – gerne auch extravagant ge- oder wenig bekleidet –, steht die Kölner Band Sparkling für heiße und vibrierende Clubsounds. Der Luxemburger Antoine Honorez alias Napoleon Gold hingegen wird für elektronische Klänge sorgen, die auch mit Percussions, Klavier und Gitarre aufwarten. Beginn des Abends, der mit dem Bud Spencer DJ Set ausklingen wird, ist um 20 Uhr. Karten kosten 5 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Ein junges und bereits preisgekröntes Luxemburger Musiktalent folgt am Tag darauf, am Samstag, ebenfalls ab 20 Uhr. Karma Catena ist als „C’est Karma“ für ihren alternativen Pop und Indie im Großherzogtum bekannt. Die 19-jährige Liedermacherin mit portugiesisch-italienischen Wurzeln spielte ihr drittes Konzert schon als Vorband von Milky Chance. Zwei Jahre später, 2018, wurde sie mit dem Luxembourg Music Award als beste aufstrebende Künstlerin ausgezeichnet. Inzwischen gibt es drei EPs von „C’est Karma“. Eine Karte für ihr Konzert kostet 19,70 Euro.

Karma Catena alias „C’est Karma“ ist eine preisgekrönte Liedermacherin aus Luxemburg. Sie tritt am Samstag, 30. Juli, in den Rotondes auf. Foto: Martins Goldbergs

Während der Congés annulés werden auch mehrere Konzerte unter der Woche angeboten. Aber am Wochenende des 6. und 7. August dürften sich besonders Fans von Post Punk, politisch engagiertem Pop und Neoklassik freuen. Am Samstag treten Italia 90 aus London und das niederländische Duo The Homesick auf. Am Sonntag folgt Moritz Fasbender. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich die deutsche Musikerin und Komponistin Friederike Bernhardt. Als Bühnenmusikerin verbindet sie Elektronik und Neoklassik und komponiert vor allem für das Theater.

Freien Eintritt gibt es am Samstag, 20. August, zum „100,7 Air Break“ mit Musik aus der Region von unter anderem Loivós (Progressive Rock) und Sheebaba (Art Rock). Grace Cummings tritt am Sonntag, 21. August, auf. Die australische Folkmusikerin ist von Joni Mitchell und Bob Dylan beeinflusst und hat zu Beginn des Jahres das Album „Strom Queen“ herausgebracht. Ihr Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten kosten 13 oder 14 Euro. Das Abschlusskonzert am Mittwoch, 24. August, richtet sich vor allem an Fans von Electro Kraut und Dance Punk. Ab 20 Uhr tritt das deutsche Duo AUA und das Londoner Trio PVA auf. Tickets kosten 5 Euro.

Zum Sommerprogramm der Rotondes gehören aber nicht nur Konzerte. Am Sonntag, 31. Juli, wird von 12 bis 19 Uhr ein Markt für gebrauchte Tonträger organisiert. Am Montag, 1. August, wird die Musikdokumentation „We Might As Well Fail“ gezeigt, für die Govinda Van Maele eine Reihe Luxemburger Rockbands begleitet hat. Am Montag, 8. August, folgt die Doku „Lydia Lunch - The War Is Never Over“ über die gleichnamige New Yorker No Wave Ikone der 70er Jahre. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Der Eintritt zu diesen drei Veranstaltungen ist frei.

Ein urbanes Picknick findet am Sonntag, 14. August, statt, für das man sich bis zum 10. August unter info@buvette.lu anmelden sollte. Eine Auswahl an Sandwiches und Wraps, Salaten, Desserts, Eistee und eine Flasche Crémant gibt es für 15 Euro pro Person an der Rotondes-Bar zu kaufen, Kinder unter sechs Jahren zahlen nichts. Seinen bestellten Picknickkorb kann man an diesem Tag bis 14 Uhr abholen. Auch während des Picknicks gibt es Programm: Während es sich die Gäste in Liegestühlen oder an Tischen im Schatten bequem machen, legen DJs ihre Sommerstücke auf.