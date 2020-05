Claude D. Conter : Neuer Chef in Luxemburgs Nationalbibliothek

Luxemburg Claude D. Conter wird nach drei Ausschreibungsrunden Direktor des Bücher-Neubaus in Kirchberg.

Der Berufsverband der Luxemburger Bibliothekare, Archivisten und Dokumentalisten (Albad) hatte über die Nominierung von Goebbels Unmut geäußert, da die beigeordnete Direktorin eines Gymnasiums in der Landeshauptstadt keine adäquate Ausbildung habe. Weitere Kritik gab es am politischen Hintergrund der Kandidatin – als Tochter des ehemaligen Juncker-Ministers Robert Goebbels hatte sie für die sozialistische LSAP bei Kommunal- und Europawahlen kandidiert. Einer der abgelehnten Kandidaten hatte, so berichtete das Luxemburger Wort, die Nominierungsprozedur angezweifelt und mit Schritten vor dem Verwaltungsgericht gedroht. Schließlich war Goebbels von ihrer Kandidatur zurückgetreten. Der Posten seit dem vergangenen Herbst zweimal ausgeschrieben gewesen.

Conter leitet seit 2012 das Luxemburger Literaturarchiv in Mersch. Er hat im Fach Neuere deutsche Literaturwissenschaft promoviert und war zwischen 2003 und 2006 Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität in Trier. Zudem hat der Germanist, der unter anderem an der TU Berlin studiert hat, verschiedene Veröffentlichungen in den Bereichen Luxemburgistik, Archivistik, Theater und Gegenwartsliteratur vorzuweisen, so ist er unter anderem auch Mitherausgeber des gedruckten Luxemburger Autorenlexikons.