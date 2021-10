Serie Vom Luxemburger Luxushotel an den Galgen in Nürnberg : Was die Amerikaner von den Nazis wissen wollten

Einige hochrangige nationalsozialistische Funktionäre und Militärs wurden in Camp Ashcan befragt: So auch Reichsmarschall Hermann Göring (erste Reihe, Mitte) und Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop (zweite Reihe, ganz links). Foto: mauritius images / Gibson Green / Alamy/All mauritius images Travel

Serie Mondorf-les-Bains Vor 75 Jahren endete der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, in dem führende Nazis verurteilt wurden. Die meisten der Beschuldigten und alle zum Tode Verurteilten wurden zuvor in einem Luxushotel im luxemburgischen Bad Mondorf verhört. Unsere Serie zeigt, was in dem geheimen US-Gefängnis unter dem Codenamen „Ashcan“ geschah. Teil 2: Die Amerikaner wollen wissen, wie das „Dritte Reich“ funktionierte.