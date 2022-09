Vom 8. bis 11. September : Weltmeisterschaft der Feuerwehren findet in Luxemburg statt

Übung für die World Rescue Challenge, die Weltmeisterschaft der Feuerwehren, die 2022 in Luxemburg stattfindet. Foto: Corps Grand-Ducal D'Incendie et de Secours

Luxemburg-Stadt Mit der World Rescue Challenge findet die Weltmeisterschaft der Feuerwehren in diesem Jahr in Luxemburg statt. Es messen sich rund 300 Feuerwehr- und Rettungskräfte aus 17 Ländern in verschiedenen Wettbewerben. Das viertägige Ereignis, das am 8. September startet, kann vor Ort und per Livestream mitverfolgt werden.

Weltweit kommen jedes Jahr 1,3 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben und 50 Millionen werden dabei verletzt. Deshalb ist professionelles Eingreifen unerlässlich und darauf wollen die Veranstalter der World Rescue Challenge (WRC) in Luxemburg aufmerksam machen. Das Großherzogtum ist erstmals Gastgeber der Weltmeisterschaft der Feuerwehren, die von Donnerstag, 8. September, bis einschließlich Sonntag, 11. September, auf dem Gelände des Centre National d'Incendie et de Secours (CNIS) in Luxemburg-Stadt öffentlich ausgetragen wird. Zuletzt ging die Feuerwehr-WM 2019 im französischen La Rochelle über die Bühne.

Organisiert wird die Weltmeisterschaft der Feuerwehren von einem Team, das sich vor allem aus Mitgliedern des luxemburgischen Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) zusammensetzt und eng mit der Weltrettungsorganisation WRO zusammenarbeitet. Für die Planung und Umsetzung der viertägigen Veranstaltung wurde ein gemeinnütziger Verein ins Leben gerufen.

Die Veranstaltung bringt rund 300 Feuerwehr- und Rettungskräfte aus 17 Ländern zusammen. Entsprechend einer Weltmeisterschaft sind internationale Teams vertreten, unter anderem sind Akteure aus Australien, Brasilien, Südafrika, Taiwan und den USA nach Luxemburg gereist. Daneben beteiligen sich etliche Gruppen aus Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, Tschechien, Rumänien, Spanien, Portugal und Irland.

„Die einzelnen Mannschaften mussten sich erst auf Landesebene qualifizieren, ehe sie an der World Rescue Challenge teilnehmen durften“, sagt der Beauftragte für Kommunikation bei der WRC, Cédric Gantzer. Mit dem sechs Mann starken „Inter'red – Europe works“-Team will auch die Großregion ihre Einsatzbereitschaft bei Unfällen zeigen. „Das Team ist ein Symbol für die grenzüberschreitende Freundschaft und die gelebte Realität in der Großregion“, erklärt Gantzer.

Info World Rescue Challenge in Luxemburg Wie sich die Teams bei der World Rescue Challenge in Luxemburg schlagen, kann die Bevölkerung, von 9 bis 18 Uhr, auf dem Schulungsgelände des Hauptquartiers des CNIS mitverfolgen. Zudem wird von 13 bis 17 Uhr ein Livestream eingerichtet. Am Sonntag, 11. September, können Besucher zwischen 10 und 18 Uhr am gleichen Ort den zweiten „Nationalen Tag der zivilen Sicherheit“ mit 50 Fahrzeugen des Zivilschutzes, etlichen Vorführungen von speziellen Einsatzgruppen und der luxemburgischen Jugendfeuerwehr sowie Ausstellungen erleben. Weitere Informationen unter https://wrc2022.lu/

An den WM-Tagen werden sich die Teams in drei nach Schwierigkeit und Zeit gestaffelten Einsatz-Szenarien (Schnell, Standard und Komplex) messen – zum einen in der Straßenrettung und der Behandlung von Schwerverletzten. „Das A und O hierbei ist, dass die Teilnehmer bei den Challenges ein einheitliches Vorgehen demonstrieren“, erläutert Gantzer. Jeweils sechs Teammitglieder, darunter ein Teamleiter, ein Sanitäter und vier Techniker müssen mit Rettungsgeräten wie dem Spreizer (lebende) Unfallopfer aus Fahrzeugen befreien und behandeln. Im Laufe von vier Tagen sollen in 108 Durchläufen insgesamt 150 Pkw zerschnitten werden, wie Gantzer sagt. Unter den wachsamen Augen der Juroren werden die Leistungen dann bewertet.