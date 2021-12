Sommerkonzert in Belval : Las Vegas-Band The Killers kommt für Freiluftkonzert nach Luxemburg

The Killers kommen bald nach Luxemburg. Foto: The Killers

Esch/Belval Die US-amerikanische Band The Killers spielt im kommenden Sommer ein Freilluftkonzert in Esch/Beval. Der Vorverkauf startet noch in diesem Jahr.

Die Band The Killers aus Las Vegas wird am 10. Juli ein Open-Air-Konzert im Süden Luxemburgs spielen. Geplant ist der Auftritt in Belval nahe der Rockhal. Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 haben die Musiker weltweit mehr als 25 Millionen Alben verkauft. Die Indieband ist unter anderem bekannt für ihre Hits „Human“, „Somebody Told Me“ oder auch „All These Things That I’ve Done“.

Das Konzert findet als Kooperation der Luxemburger Konzerthalle Rockhal und dem Projekt Europäische Kulturhauptstadt Esch2022 statt. Der Kartenvorverkauf für das Konzert startet am kommenden Mittwoch, 22. Dezember, um 10 Uhr morgens. Tickets kosten ab 67 Euro.