Malerei in Luxemburg Impressionismus für Luxemburg: Ausstellung zeigt Werke von Dominique Lang

Besucher fühlen sich beim Gang durch die Ausstellung an Arbeiten der französischen Impressionisten Monet und Renoir und des Neoimpressionisten Signac erinnert. Exemplarisch dafür steht das meisterlich atmosphärische und lockere Werk „Le barrage“ (Das Stauwehr) – für das Lang 1914 bei der Ausstellung des Cercle Artistique von der Kunstwelt viel Lob erntete. Lang wird zum wichtigsten Vertreter des (Spät-)Impressionismus in Luxemburg, der auch pointillistisch arbeitete. Und damit ganz vertraut wirkende Kunst schuf, so wie das Porträt seiner Ehefrau Anne-Marie Ney, die darauf in ungezwungener und leichter Pose lebensnah auf den Betrachter blickt. In seinen letzten Bildern, kehrt Lang zum Symbolismus zurück. Allerdings nur thematisch, und in impressionistischer Manier umgesetzt. Das vermittelt eindrücklich sein letztes, unvollendetes Werk „Reconnaissance à la nature“ von 1918.