Spar-Tipp : Auf und Ab bei den Spritpreisen in Luxemburg: So viel kosten Benzin und Diesel heute

Foto: ROLF RUPPENTHAL 01727172400

Wegen der hohen Steuern hat Deutschland mit die höchsten Spritpreise in Europa. Sparen lässt sich beim Tanken in den Nachbarländern wie Luxemburg. Doch auch dort sind die Kosten für Benzin und Diesel starken Schwankungen unterworfen. Die Preise von heute.

Kurz nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs zogen die Spritpreise an den Tankstellen europäischer Länder mehrfach hintereinander stark an. Während der Preis für Benzin und Diesel durch staatliche Regulierung in einigen Nachbarländern Deutschlands mittlerweile wieder gesunken ist, ist er in Deutschland immer noch vergleichsweise hoch. So konnten Saarländer bei einer Fahrt ins benachbarte Luxemburg zeitweise bis zu 70 Cent pro Liter Kraftstoff sparen.

Obwohl die Höchstpreise für Sprit in Luxemburg staatlich reguliert werden, sind sie ebenfalls Schwankungen unterworfen. So wurden alle Sorten in der Nacht zum 12. April teurer.

Die aktuellen Spritpreise in Luxemburg (Stand 12. April)

Super 95: 1,707 Euro (davor 1,701 Euro)

Super 98: 1,801 Euro (davor 1,791 Euro)

Diesel: 1,718 Euro (davor 1,683 Euro)

Zum Vergleich: Im Saarland kostete der Liter Diesel am Dienstag im Schnitt 1,962 Euro, der Liter Super 1,988 und E10 1,931.

Luxemburg: Diesel und Benzin werden ab Mittwoch deutlich günstiger

Wie die Zeitung „Luxemburger Wort“ berichtet, werden die Spritpreise in Luxemburg ab Mittwoch, 13. April deutlich günstiger. An diesem Tag tritt eine von der Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgebern vereinbarte Steuersenkung in Kraft. Die Preise für Benzin, Diesel und Heizöl sollen demnach um 7,5 Cent pro Liter fallen. Die Steuersenkung soll bis zum 31. Juli gelten.

Deutschland hat mit die höchsten Spritpreise in Europa

Wegen der hohen Steuern hat Deutschland mit die höchsten Spritpreise in Europa. EU-weit wird der hiesige Dieselpreis nur von Finnland und Schweden übertroffen, wie am 11. April vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Zahlen zeigen.