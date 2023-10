Ausflug auf den Flohmarkt Große Antik- und Trödelmesse in Luxemburg-Stadt

In Luxemburg-Stadt ist für Anfang November eine große Antiquitäten- und Trödelmesse angekündigt. Auf dem Messegelände Luxexpo The Box in Kirchberg stellen am Wochenende des 4. und 5. November rund 80 professionelle, internationale und nationale Aussteller ihre Stände auf. Angeboten werden neben Antiquitäten, Büchern und Schmuck auch Postkarten und Spielzeug der Vor- und Nachkriegszeiten wie Dinky Toys und Matchbox.