Markt mit mehr als 50 Ausstellern Steampunk-Fans treffen sich wieder in Luxemburgs Süden

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Allerdings ist das Gelände Fond-de-Gras an diesem Wochenende für Autos jeglichen Baujahrs geschlossen. Wer also zur Convention will, muss entweder mit dem historischen Zug 1900 (Bahnhof Petingen, 11/14 Euro) fahren oder in den Bus-Zubringer (ab P+R in Differdingen, Niederkorn und Petingen, 2 Euro) steigen.