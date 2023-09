Parlamentswahlen in Luxemburg Drei Wochen vor der Luxemburg-Wahl: Dieses Thema treibt die Wähler um

Zurzeit regiert in Luxemburg eine Koalition aus Liberalen (DP), Sozialdemokraten (LSAP) und Grünen. Premierminister ist Xavier Bettel (DP). Doch am 8. Oktober werden bei den Parlamentswahlen die Karten neu gemischt. In SZ-Interview blickt die Politikwissenschaftlerin Anna-Lena Högenauer über die wichtigsten Themen und die verschiedenen Akteure.