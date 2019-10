Luxemburg Das Unternehmen Bird hatte die Geräte in die luxemburgische Hauptstadt gebracht - jetzt müssen sie innerhalb von zwei Tagen wieder entfernt werden.

() Es wurde nur ein kurzes Gastspiel: Nachdem der Anbieter Bird vor rund zwei Wochen über Nacht dutzende E-Scooter in der luxemburgischen Hauptstadt abstellte, muss das Unternehmen die Geräte binnen zwei Tage wieder entfernen. Das hat die Verwaltung in Luxemburg-Stadt mitgeteilt. Die Entscheidung sei nach einem Treffen zwischen Bürgermeisterin Lydie Polfer, dem örtlichen Polizeichef und Vertretern der Firma Bird gefallen.

Laut Bird hatten in der kurzen Zeit bereits über 2000 Menschen in Luxemburg die App heruntergeladen, die nötig ist, um die E-Scooter zu nutzen. „Wir verstehen die Enttäuschung der tausende Nutzer. Dennoch sind wir der Auffassung, dass es besser ist, in enger Kooperation mit den Städten zu arbeiten, in denen wir unseren Services anbieten wollen. Deshalb werden wir Veränderungen vornehmen, bevor wir wieder starten“, heißt es von Bird.