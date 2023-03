Antibabypille, Verhütungsring, Spirale oder Pille danach: Verhütungsmittel werden ab 1. April in Luxemburg kostenlos

Die Neuerung werde „es jeder und jedem ermöglichen, die für ihre oder seine Situation angemessenen Mittel zur Familienplanung zu erhalten“, sagte Lenert. Wann man also ab dem 1. April mit einem Rezept zum Beispiel für die Pille in die Apotheke gehe, bekomme man das Verhütungsmittel gratis, erläuterte eine Ministeriumssprecherin am Freitag.