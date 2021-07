Für Geschichte europäischer Populärkultur : Deutsch-luxemburgische Forschungsgruppe erhält rund 3 Millionen Euro

Saarbrücken/Luxemburg-Stadt Die Forschungsgruppe „Populärkultur transnational – Europa in den langen 1960er Jahren“ wird mit weiteren rund drei Millionen Euro gefördert. Die Leitung der deutsch-luxemburgischen Forschungsgruppe hat der Saarbrücker Historiker Dietmar Hüser. In der zweiten Etappe werden auch grenzüberschreitende Fußball- und Jahrmarktkulturen erforscht.

Die Forschergruppe „Populärkultur transnational – Europa in den langen 1960er Jahren – FOR 2475“ von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Fonds National de la Recherche gefördert. Die Gesamtfördersumme beläuft sich auf über drei Millionen Euro, etwa 1,8 Millionen davon gehen ins Saarland. Gefördert wird die zweite Projektphase von 2021 bis 2025.

Der Kontakt zur Öffentlichkeit ist für die Historikerinnen und Historiker von besonders großer Bedeutung. Denn nicht wenige heutige Zeitgenossen sind natürlich auch gleichzeitig Zeitzeugen von damals, die sich vielleicht noch an Fernsehserien, ihre Lieblings-Radiosendung oder auch über die Festkultur in ihrem Heimatort erinnern. „So konnten wir auch eine zentrale These aus der ersten Projektphase bestätigen“, sagt Dietmar Hüser. Der Professor für Europäische Zeitgeschichte ist der Sprecher der grenzüberschreitenden Forschungsgruppe. „Die innereuropäischen Transfers waren bisher viel zu wenig beachtet, der Einfluss amerikanischer Popkultur wurde bislang als zu dominant empfunden. So gibt es etwa TV-Kinderserien, die sich ganz bewusst abgesetzt haben von den Importen aus den USA und diesen – etwa bei der britischen BBC oder der italienischen RAI – mit eigenen, kulturell höherwertigen Angeboten die Stirn bieten wollten.“ Auch andere Länder wie Belgien, Frankreich oder die Niederlande warteten mit nationalen Serien auf.