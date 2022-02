Sturmtief „Roxana“ sorgt für Verkehrschaos

Kaiserslautern/Pirmasens Das Sturmtief „Roxana“ hat in Teilen von Rheinland-Pfalz für Chaos auf den Straßen gesorgt. In der Nähe von Kaiserslautern führten schneeglatte Fahrbahnen im Bereich der Autobahnen 6 und 63 zu insgesamt 26 Verkehrsunfällen in kürzester Zeit, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aufgrund von Blitzeis seien am Montagmorgen ab 4.30 Uhr im Minutentakt Unfallmeldungen eingegangen. Allein auf der Strecke zwischen Enkenbach und Wattenheim kam es zu 22 Unfällen. Den Angaben zufolge wurden zwei Menschen schwer- und sieben leichtverletzt. Der Gesamtschaden liege bei 250 000 Euro.

In Pirmasens und Kaiserslautern musste die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag zusätzlich mehr als 40 Mal ausrücken. Grund seien vor allem umgestürzte Bäume und beschädigte Autos gewesen. In Pirmasens entgleiste eine Regionalbahn aufgrund eines umgestürzten Baums. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. An der Technischen Hochschule Kaiserslautern hatte der starke Wind laut Polizeiangaben zudem ein Fenster aufgerissen und einen Einbruchsalarm ausgelöst.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-16749/3

(dpa)