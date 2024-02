Wetter Sturm in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Ansonsten bleibt es am Donnerstag bei Wolken und Regen. Am Nachmittag könne dieser auch kräftiger ausfallen und auch Gewitter seien nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht zum Freitag lassen Wind und Regen dann voraussichtlich wieder etwas nach.