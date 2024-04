Wetter Sturm beschädigt Autos und Häuser

Ein Unwetter hat in Rheinland-Pfalz und im Saarland unter anderem Bäume entwurzelt, Autos und Stromleitungen beschädigt und damit Polizei und Feuerwehr in Schach gehalten. Allein die Polizei Koblenz zählte am Montagabend 65 Einsätze, während die Feuerwehr in Ludwigshafen 80 Mal ausrücken musste. Auch im Saarland gingen landesweit 70 Notrufe wegen des Unwetters ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach Informationen der Polizeipräsidien sei jedoch in beiden Bundesländern niemand durch das Unwetter verletzt worden. Nur das Polizeipräsidium Rheinpfalz verzeichnete in seiner Region drei wetterbedingte Verkehrsunfälle, die aber alle glimpflich ausgingen.