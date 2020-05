Stundenlange Löscharbeiten wegen Feuer in Lagerhalle

Ginsheim-Gustavsburg Aus noch unbekannten Gründen hat am Samstag im südhessischen Ginsheim-Gustavsburg eine Halle gebrannt. Der Einsatz gestaltete sich schwierig.

Mit einer weithin sichtbaren Rauchsäule ist in Südhessen eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Zerstört wurden bei dem Großbrand in einem Gewerbegebiet in Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) am Samstag auch Büroräume, wie die Polizei mitteilte. Die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache waren zunächst unklar. Der Ort müsse zunächst untersucht werden, erklärte die Polizei am Sonntag. Nach Angaben eines Stadtsprechers waren etwa 135 Kräfte im Einsatz, um die Flammen zu löschen und das Gebäude zu sichern. Ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt.