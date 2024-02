Tiere „Stunde der Wintervögel“: Spatz auf Platz eins im Saarland

Die diesjährige „Stunde der Wintervögel“ ist geendet und der erste Platz damit bestimmt worden. Bei der Aktion meldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vogel-Zählaktion im Saarland am häufigsten Spatzen (4403), wie der saarländische Landesverband des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) am Donnerstag in Lebach (Saarlouis) mitteilte.