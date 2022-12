Wetter : Stürmisches Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet die Menschen zum Jahreswechsel mildes und stürmisches Wetter. Der Donnerstag startet bewölkt und vereinzelt mit Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Die Temperaturen steigen auf 7 bis 13 Grad. Laut DWD sind starke bis stürmische Böen möglich, die sich am Nachmittag abschwächen. In der Nacht regnet es zunächst vereinzelt, bevor es im Verlauf auflockert. Dann ist örtlich Nebel möglich. Die Temperaturen fallen auf 6 bis 3 Grad.

Auch am Freitag gibt es den Meteorologen zufolge viele Wolken. In der ersten Tageshälfte bleibt es demnach meist trocken, im Laufe des Nachmittags kehrt der Regen von Westen her zurück. Der Wind frischt wieder auf. Vor allem im Bergland ist mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen, in Kammlagen sind auch schwere Sturmböen möglich. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 11 Grad. In der Nacht regnet es zeitweise und es bleibt windig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 7 Grad.