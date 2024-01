Wetter Stürmischer Start in die Woche: Temperaturanstieg und Regen

Am Dienstag ist es nach den Angaben bewölkt, ab Nachmittag wird Regen erwartet bei Temperaturen zwischen fünf und neun Grad. In Hochlagen kann es noch einzelne Sturmböen geben, die sich in der Nacht auch in die tieferen Lagen ausbreiten. Der Mittwoch startet bedeckt und regnerisch, dann lockert es auf bei Höchsttemperaturen zwischen zehn und vierzehn Grad. In der ersten Tageshälfte kann es im Bergland noch stürmisch werden, dann lassen die Böen bis zur Nacht weiter nach. Am Donnerstag werden laut Prognosen der Wetterexperten dichte Wolken erwartet. Es soll mild bleiben bei Temperaturen zwischen acht und zehn Grad.