Fußball Stürmer Boyd bei Kaiserslautern auf dem Absprung

Auch wegen einer in der Sommervorbereitung erlittenen langwierigen Knieblessur konnte der US-Amerikaner - 2022/23 mit 13 Treffern noch Top-Torschütze des FCK - nicht mehr an die Form der vergangenen Saison anknüpfen. Boyd verlor zu Beginn der Spielzeit seinen Stammplatz an Neuzugang Ragnar Ache. Nach einer Bänderverletzung Aches kehrte Boyd Ende Oktober zwar in die Startformation der Pfälzer zurück, es gelangen ihm aber nur zwei Tore und eine Vorlage. Zudem hatte sich die Konkurrenzsituation für den Angreifer in den vergangenen Wochen verschärft. Mit Ba-Muaka Simakala, Dickson Abiama und Filip Stojilkovic haben die Pfälzer in der Winterpause bereits neue drei Offensivspieler verpflichtet.