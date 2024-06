Landtag Stühlerücken in Fraktion: Freie Wähler wählen Vorsitzenden

Die sechsköpfige Oppositionsfraktion der Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag wählt an diesem Freitag einen neuen Chef. Der bisherige, Joachim Streit, ist ins Europaparlament in Brüssel eingezogen. Der Landeschef der Partei und Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Stephan Wefelscheid, kandidiert bei der Wahl an diesem Freitag für den Posten. Ob er der Einzige bleibt, war offen.