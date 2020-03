Studie zu psychischen Folgen der Corona-Pandemie

Saarbrücken Forscher der Universität des Saarlandes wollen die psychischen und sozialen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie untersucht. Für eine Studie mit dem Titel „Alles anders?“ sucht die Fachrichtung Psychologie bundesweit Teilnehmer, die wöchentlich in Fragebögen dokumentieren, wie sich die Corona-Krise auf ihren Alltag und ihr Wohlbefinden auswirkt.

In der Studie geht es darum, was die Menschen in dieser Krisensituation beschäftigt, wie sie ihren Alltag bewältigen und wie sich die Beziehungen zu ihren Mitmenschen verändern. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, besser zu verstehen, was sich ändert, wenn das private Leben durch ein globales Ereignis auf den Kopf gestellt werde. Laut Reis werden so viel wie möglich Studienteilnehmer aller Bevölkerungsschichten ab 18 Jahren gesucht. Sie sollen über mehrere Wochen begleitet werden. „Hoffentlich auch ein bisschen bei der Rückkehr zur Normalität“, sagte sie.