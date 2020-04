Studie zu Corona-Impfstoff: Gruppe erhält Wirkstoff

Eine Mitarbeiterin von Biontech steht im Labor des Unternehmens. Foto: Stefan Albrecht/Biontech/dpa/Archivbild

Mainz Die vor kurzem genehmigten deutschlandweit ersten Tests von Impfstoff-Kandidaten gegen das neue Coronavirus sind angelaufen. Seit dem Start am 23. April habe eine erste Gruppe von zwölf Teilnehmern mittlerweile in Deutschland Dosen erhalten, teilten das Mainzer Unternehmen Biontech und der Kooperationspartner Pfizer am Mittwoch mit.

