Studie zeigt Ausmaß der Gewalt gegen Rettungskräfte

Mainz/Koblenz Die zunehmende verbale und körperliche Gewalt gegen Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Sanitäter macht auch vor dem ländlichen Raum nicht Halt. Gut jeder dritte Teilnehmer einer Online-Studie - die meisten Rettungskräfte oder Feuerwehrleute - habe von Gewalterfahrungen berichtet, bei den Rettungskräften und Sanitätern seien es sogar 90 Prozent gewesen, berichtete Cordula Jüchser von der Universität Koblenz Landau am Dienstag in Mainz.

Mehr als die Hälfte der rund 1700 Befragten der Studie mit dem Titel „Retter in Not: Wie sieht es mit der Gewaltzunahme im ländlichen Raum aus?“ seien Rettungskräfte und Sanitäter, etwa 44 Prozent Feuerwehrleute, sagte Jüchser. Die meisten arbeiteten Vollzeit und in ländlichen Regionen mit weniger als 20 000 Einwohnern.