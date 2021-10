Studie: Wenige Teilzeit-Studienangebote in Rheinland-Pfalz

Gütersloh An den Hochschulen in Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt prozentual besonders wenige Studienangebote in Teilzeit. Das geht aus einer Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamts durch das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) im nordrhein-westfälischen Gütersloh hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

„Mit 34 Studienangeboten hat Rheinland-Pfalz eine Teilzeit-Quote von aktuell 3,1 Prozent. Lediglich in Bremen ist diese Quote noch geringer im Ländervergleich“, heißt es in der Studie.

Im Wintersemester 2019/20 studierten demnach rund 10.000 der 123.000 Studierenden in Rheinland-Pfalz in Teilzeit. Mit einer Quote von 8,2 Prozent liege das Bundesland damit im Ländervergleich auf Rang fünf und etwas über dem Bundesdurchschnitt.

Deutschlandweit studierten laut CHE 2019/20 circa 223.000 Frauen und Männer in Teilzeit. Das seien etwa 8000 mehr als im Vorjahreszeitraum gewesen. Trotz der steigenden Zahlen fehlten dabei nach wie vor der gesetzliche Anspruch auf Bafög-Förderung und ein flächendeckendes Studienangebot.