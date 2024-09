Wärmepumpen und Photovoltaik Studie: Saarland bei der Energiewende unter dem Schnitt

Die Befragung mit mehr als 6.000 Teilnehmern hat deutliche regionale Unterschiede aufgezeigt. So gibt es in Süddeutschland (41 Prozent) mehr Energiewende-Haushalte als in Ostdeutschland (24 Prozent). Die Zahlen steigen aber in allen Landesteilen. In Großstädten ist der Anteil der Teilnehmer an der Energiewende am geringsten. Hier gibt es viele Mieter - und weniger Hauseigentümer - als auf dem Land. Menschen in der Stadt sind daher häufiger auf die Zustimmung der Vermieter oder Miteigentümer angewiesen.