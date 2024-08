Zahnmedizin Studie: Mehr kieferorthopädische Behandlungen bei Mädchen

Auch regional gibt es nach der Studie in Rheinland-Pfalz Unterschiede bei der Behandlung. Geschlechterübergreifend liege der Anteil der 8- bis 17-Jährigen mit kieferorthopädischer Behandlung bei 54,8 Prozent. Den höchsten Wert mit 59,5 Prozent habe es in Mainz gegeben. Mit 49,4 Prozent seien im Landkreis Trier-Saarburg die wenigsten Behandlungen in dieser Altersgruppe registriert worden.