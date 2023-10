Umweltpolitik Studie: Hohe Akzeptanz für Ausbau von Wind- und Solarenergie

In Rheinland-Pfalz gibt es nach einer Studie eine breite Unterstützung für den Ausbau der Solar- und Windenergie. Die Energieknappheit als Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine habe dabei auch zu dem Zuspruch der Menschen für die zunehmende Nutzung der erneuerbaren Energien geführt, sagte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) bei der Präsentation einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa am Montag in Mainz. Rund 2500 Menschen über 18 Jahren waren für die Studie im Mai telefonisch befragt worden.