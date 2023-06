Wissenschaft Studie: Hochschulen wollen noch nachhaltiger werden

Bei der Studie berücksichtigt worden sei die Umsetzung von Nachhaltigkeit unter anderem in Forschung, Lehre und im Betrieb. Befragt worden seien neben Studierenden auch Vertreter aus Forschung und Lehre, aus den Verwaltungsleitungen und den Präsidien. Minister Hoch hatte die Studie im August 2022 in Auftrag gegeben, um einen Überblick über nachhaltige Entwicklung an den Hochschulen zu bekommen.